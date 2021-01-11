Сегодня, в первый рабочий день после новогодних праздников в Ростове-на-Дону возникли колоссальные пробки. Даже опытные водители посчитали, что это рекордные заторы за всю историю города. Действительно, утром многие простояли в пробках несколько часов. Не избежали этой участи даже самые ответственные - те, кто проснулся раньше, чтобы не опоздать на работу.Военвед стал, Западный стал, на интерактивных картах основные транспортные артерии города выкрасились в темно-бардовый цвет. 9 баллов показывали популярные сервисы, намекая, что лучше остаться дома.На фоне общего коллапса еще громче зазвучали голоса общественников, которые стали предлагать свои решения. Так как мост на улице Малиновского откроют только к концу года, а проблема существует уже сейчас, представители велосипедного сообщества предложили пересесть на двухколесный транспорт.- Мы являемся свидетелями тех недальновидных решений, которые были приняты раньше. Велосипед - это тот вид транспорта, который сейчас нужно поставить в приоритет. В противном случае мы будем наблюдать пробки бесконечно, - отметил активист Дмитрий Гусев.Другой точки зрения придерживается редактор портала \\"Ростовский городской транспорт\\" Михаил Кругликов. Он считает, что в первую очередь необходимо модернизовать движение автобусов.- Пробки наводят на мысли, что в микрорайоне Военвед необходимо делать выделенные полосы для общественного транспорта. Это создаст мотивацию, чтобы люди делали выбор в пользу автобусов, а не частных автомобилей, - отметил собеседник издания.КСТАТИБолее подробно о транспортной проблеме и путях ее решения можете узнать, послушав подкаст радийного эфира \\"Комсомольской правды - Ростов\\".АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.