В Ростовской области был отреставрирован один из старейших соборов. Он располагается в одном из главных туристических центров региона – станице Старочеркасской. Стоит отметить, что Войсковому воскресенскому собору уже 301 год, он был признан первым каменным собором на Дону.ПО УКАЗУ ПЕТРА IДолгое время он являлся главным храмом Войска Донского. Возведение его длилось с 1706 по 1719 год. Это были времена действия указа Петра I, который запрещал строительство каменных зданий везде, кроме Санкт-Петербурга. Но в связи с политической необходимостью правитель сам лично посодействовал строительству этого храма. Он помог не только деньгами и утварью, но даже заложил на извести несколько кирпичей, об этом даже говорится на памятной доске, появившейся на соборе в XIX веке. Есть даже сведения о том, что все работы по возведению выполнялись специально присланными царем московскими мастерами.РЕСТАВРАЦИЯ ДЛИЛАСЬ ТРИ ГОДАВойсковой воскресенский собор это девятиглавый храм высотой 49 метров, он построен в стиле украинского барокко. А рядом с ним возведена колокольня высотой 48 метров. Внутри у храма пятиярусный позолоченный резной иконостас, он включает в себя 149 икон.Возле входа в собор в стену вмурованы массивные цепи, в которые был якобы закован Степан Разин перед предстоящей казнью. А в галерее, за металлической плитой, находится прах войскового атамана Кирилла Яковлева, который выдал своего крёстного сына Степана царскому правительству.Еще в 2009 году был запланирован капитальный ремонт храма. С 2009 по 2013 год была проведена реставрация куполов, металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш.КОЛОКОЛА ЗАЗВОНИЛИ ПОСЛЕ 90 ЛЕТ МОЛЧАНИЯЧуть позже донская епархия пришла к выводу, что храм уже требует срочного восстановления. В 2019 году было обещано отреставрировать соборы станицы Старочеркасской. Рабочие взялись за дело. И вот уже в сентябре этого года после долгого ремонта была освящена колокольня храма. За 90 лет на ней впервые зазвонили колокола. Освящение прошло в День Донской иконы Божией Матери- Годы лихолетия не обошли и станицу Старочеркасскую. Более 90 лет молчала колокольня. Она находилась в запустении, не было колоколов. А сегодня она предстала перед нами в том величии и благолепии, какой задумывали ее наши предки. И это уже дело рук наших современников, это наша история, - отметил глава Донской митрополии митрополит Меркурий.На реконструкцию Войскового воскресенского собора из казны был выделен 31 миллион рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКазачье образование в Ростовской области: от детского сада до вузаИздавна казачье образование пользовалось большим спросом в донском регионе. В связи с этим в различных городах Ростовской области были созданы учебные заведения для представителей казачества (подробности)