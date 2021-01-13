По состоянию на 13 января в Ростовской области выявили еще 389 случаев заражения коронавирусом. Всего же, по данным регионального правительства, заболели 56 738 жителей Дона. Есть и положительная динамика: за последние сутки выздоровели 479 человек, а всего - почти 47 тысяч.Большинство новых случаев заражения, как обычно, выявили в Ростове-на-Дону. За ним идут Батайск и Новочеркасск. На данный момент лечение в стационарах получают 2 894 пациента. В тяжелом состоянии пребывают 258. Врачи приняли решения подключить их к аппаратам ИВЛ, так как самостоятельно дышать они не могут.За минувшие 24 часа в результате заражения инфекцией скончались еще 22 человека. Среди них девять женщин в возрасте от 59 до 86 лет, а также 13 мужчин - от 56 до 88 лет. У всех медики диагностировали хронические заболевания, что могло вызвать осложнения в ходе болезни.Таким образом, за все время пандемии жертвами коронавируса стали 2 264 жителя Дона. Сейчас под медицинским наблюдением находятся почти 30 тысяч человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области перевернулся автобус: два пассажира погибли, трое пострадалиОн направлялся из Москвы в Луганск (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!