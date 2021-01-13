Если открыть сайты бесплатных объявлений, сразу бросаются в глаза сотни предложений от ростовчан о продаже животных. В основном объявления посвящены кошкам, собакам - иными словами, привычным питомцам. Однако есть и очень необычные зверьки.Так, например, в донской столице можно приобрести ядовитую змею - тигрового альбиноса. Одного укуса этого животного достаточно, чтобы убить человека. По статистке, доля смертельных случаев после атаки зверя очень велика по всему миру.Приобрести ползучее создание можно за 40 тысяч рублей. Как признается хозяйка, раньше змея выступала на арене цирка. Ветеринары ранее выполнили манипуляции, сделавшие змею безопасной.- Он по сути ручной. Никогда агрессии не проявлял, наоборот очень ласковый, - говорит ростовчанка.Из текста объявления становится понятно, что мы имеем дело со взрослым самцом. Длина тела - около 2,5 метра. Для жизни вместе с людьми ему требуется специальный вольер.Другое интересное объявление - обезьяна Цезарь. Пятилетний примат ранее развлекал туристов, фотографировался с людьми, чем приносил немало прибыли своему хозяину.- Он умеет показывать воинское приветствие или изображать девушек, загорающих на пляже. Очень умное существо! Отдам только добрым людям, чтобы не издевались, - отмечает владелец.Цена продажи мартышки - 100 тысяч рублей. Интересно, что в обычном зоомагазине просто так купить обезьяну не получится. Обычно ее нужно специально заказывать и ждать несколько месяцев, пока животное доставят в наши края. Хозяин предупреждает, что Цезарю нужно уделить внимание перед тем, как впустить в свой дом. По его словам, животному необходимо удалить острые и длинные клыки. Это делается для того, чтобы примат не портил мебель и не кусался.Еще один любопытный лот - желтохохлый попугай. Большое пернатое, по заявлению хозяина, умеет и любит говорить. Кроме того, речь птицы очень внятная и четкая.- Попугаю уже два года. Он с удовольствием общается с людьми, идет на руки, садится на плечо, - сообщил корреспонденту \\"КП\\" владелец Николай.Стоимость птицы - 110 тысяч рублей. Однако мужчина признается, что с ним можно торговаться, он готов существенно скинуть ценник.Рекордный прайс на сайте бесплатных объявлений установлен на червей, которые относятся к виду \\"старатель\\". Речь идет о 10 миллионах особей, которых владелец хочет продать за 3 миллиона рублей. Связаться с автором объявления не удалось, однако в описании сказано, что можно организовать специальную доставку.Важно сказать, что этот вид червей незаменим в сельском хозяйстве. Животные выполняют сразу несколько важных функций: перерабатывают органические отходы и сами выделяют ценные удобрения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Защищает от сглаза и отгоняет соседок от мужа»: Волшебную кошку за 15 миллионов рублей два года пытается продать ростовчанинПо словам Михаила, пушистый питомец лечит его от похмелья и дружит с домашними призраками (подробнее)