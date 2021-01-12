В Ростове-на-Дону вот уже несколько лет мужчина пытается продать мистическую кошку по кличке Бусинка. При взгляде на объявление сразу бросается в глаза ценник - 15 миллионов рулей. Но там же объясняется: «...защищает от сглаза и бед, отгоняет соседок от мужа». Более того, астрономическая сумма неслучайна еще и потому, что животное способно на то, что недоступно даже опытным магам.В личном разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды-Ростов» хозяин признался, что его кошка породы британка настоящая знаменитость: он уже неоднократно рассказывал о ее мистических талантах.- К примеру, иногда она лечит похмелье. После новогодних праздников, когда не можешь даже встать с дивана, чувствует, подходит и ложится на грудь. Начинает мурлыкать и становится заметно лучше, - улыбается владелец питомца.Кроме того, она дружит с домовым. Хозяева не раз замечали, что животное пристально вглядывается в пустоту, будто внимательно рассматривает то, что недоступно человеческому глазу.- В жизни она очень активная. А ее большие глаза просто завораживают, - добавляет ростовчанин.Известно, что кошка живет с ним и его супругой уже больше четырех лет, два из которых он пытается найти для нее новых хозяев. Возникает закономерный вопрос: почему семья решила избавиться от столь необычного питомца?Как выяснилось, пойти на это вынудили обстоятельства. В съемной квартире, где проживают супруги, уже есть кот породы мейн-кун и еще несколько маленьких котят. Жилой площади на всех не хватает, вот и приходится кого-то выселять. Однако для жены Михаила расставание с любимой Бусинкой - невосполнимая утрата. Она согласилась продать животное только за невероятную сумму. Так и получился ценник в 15 миллионов рублей.- Разумеется можем договориться. Если найдется реальный покупатель, мы значительно снизим стоимость, - подытожил Михаил.Правда, уступка продавца в 10-20 тысяч рублей вряд ли сделает погоду новому хозяину.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОвечья шерсть, мука и монетки: что означают сюрпризы в варениках на Старый Новый годЛектор-экскурсовод донского музея рассказала, что готовили наши предки на праздник и как через свечку узнавали о будущем (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.