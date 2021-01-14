Приближается один из главных христианских праздников - Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января сотни верующих жителей Ростова-на-Дону придут на водоемы и родники, чтобы продолжить старую традицию купания в проруби. Самые отважные нырнут в ледяную воду, заранее освещенную служителями православной церкви. О том, насколько полезна такая процедура для организма среднего обывателя, рассказала ростовский терапевт Любовь Колбасенко.МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФАРКТПо словам специалиста с многолетним стажем, ученые уже давно выяснили, что закаливание в холодной воде помогает организму вырабатывать лейкоциты. Они, кстати, защищают организм от различных инфекций, что очень актуально в период пандемии коронавируса.- Кроме того, регулярное ополаскивание холодной водой сжигает калории и провоцирует выработку дофамина - гармона счастья. Вот только все это не сработает при единоразовом стрессе, - говорит Колбасенко.По ее словам, если нырять в прорубь один раз в год, никакой пользы ждать не приходится. Даже наоборот это может вызвать проблемы со здоровьем, особенно для тех, у кого они уже имеются.- Неподготовленные люди или страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы могут получить инфаркт или инсульт. Также во время омывание в купели может случиться холодовой шок, - продолжает медик. - Он сопровождается паникой, повышенным давлением и переохлаждением вплоть до остановки сердца. Конечно, если вы здоровой, молодой человек организм выдержит и проблем быть не должно.АЛКОГОЛЬ, ЧТОБЫ СОГРЕТЬСЯВ народе ходит поверье, что на морозе можно выпить пару рюмок крепкого и холод под натиском градуса отступит. Нередки случаи, когда люди перед купанием в проруби опрокидывают стаканчик и ныряют под лед. Якобы таким образом можно согреться и легче пережить волнительную процедуру.Вот только этот миф может стать роковым. Спасатели не раз фиксировали смертельные случае, когда люди испытывали себя на прочность с бутылкой на морозе. Врач Любовь Колбасенко объясняет, почему «под градусом» идти на Крещение категорически запрещено.- Происходит сосудистый спазм. Человек выпил коньяк, например, - сосуды расширяются, - добавила ростовский врач. - Далее он ныряет в холодную воду - сосуды резко сужаются. Такие перепады к хорошему не приведут. Тем более, алкоголь не согревает, а создает иллюзию, что вам стало теплее. У человека в состоянии опьянения просто снижается чувствительность.КАК ГОТОВИТЬСЯ К КРЕЩЕНИЮЧтобы омовение в проруби на святой праздник доставило вам только приятные эмоции и не навредило, следует готовится к нему заранее. По словам терапевта, только ежедневная закалка сделает вас более неуязвимыми к холоду и сильнейшим перепадам температур.Если желание нырнуть уже в этом году неутолимо и вы точно решились, что в ночь с 18 на 19 января пойдете на ближайший родник, следует уже с сегодняшнего дня выполнять определенные упражнения.Когда принимаете душ, плавно меняйте температуру воду: сначала на горячую, затем на холодную и обратно. Повторив так несколько раз за один сеанс, вы почувствуете бодрость и общий прилив сил. Ваш организм привыкнет к стрессу и не дрогнет перед прорубью даже в сильнейший мороз.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ донской столице утвердили новые санитарные правила на КрещениеДокумент вступит в силу уже 14 января (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!