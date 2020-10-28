Ураганный ветер обещают синоптики в Ростове-на-Дону

В Ростове снова бушует ураганный ветер Фото: "КП" Архив

Ураганный ветер продолжает бушевать в донской столице. Сырость и облачность испортят настроение горожанам с самого утра. Немного распогодится и солнце выглянет из-за туч только ближе к полудню.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 8 до 10 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в плюс 15 градусов. Но к вечеру снова похолодает - до плюс 12 градусов. В среду, 28 октября, в донской столице во второй половине дня будет стоять ясная и солнечная погода, но с утра погода будет пасмурной и облачной. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 12-15 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 758-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 57 до 78 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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К вечеру возможен дождь.

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