Ураганный восточный ветер снова вернулся в донскую столицу

В Ростове снова поднимется ураганный ветер Фото: "КП" Архив

В донской столице снова похолодало. Температура по утрам становится все ниже и ниже. Кроме того, чаще стали заряжать дожди. Но днем по-прежнему относительно тепло.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 8 до 10 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 14 до 15 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 11 до 13 градусов. В понедельник, 26 октября, в донской столице будет стоять ясная и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, осадков стоит ожидать поздним вечером.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 11-15 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 760-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 45 до 69 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Легкая облачность возможна лишь ранним утром.

АЛЛО!

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