Ураганный восточный ветер снова вернулся в донскую столицу

В Ростове снова поднимется ураганный ветер
Фото: "КП" Архив
В донской столице снова похолодало. Температура по утрам становится все ниже и ниже. Кроме того, чаще стали заряжать дожди. Но днем по-прежнему относительно тепло.
В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 8 до 10 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 14 до 15 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 11 до 13 градусов. В понедельник, 26 октября, в донской столице будет стоять ясная и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, осадков стоит ожидать поздним вечером.
Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 11-15 метров в секунду.
Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 760-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 45 до 69 процентов.
Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Солнечно, но ветрено: какая погода 26 октября ожидает жителей донской столицы.
Легкая облачность возможна лишь ранним утром.
АЛЛО!
Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!