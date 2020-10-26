Солнечно, но ветрено: какая погода 26 октября ожидает жителей донской столицы

В Ростове снова начнет подниматься ветер Фото: "КП" Архив

В донской столице установилась по-настоящему осенняя погода. Уже облетели почти все листья и горожанам с каждым днем приходится одеваться все теплее. А по утрам из-за повышенной влажности воздух кажется еще холоднее, чем есть на самом деле.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 9 до 11 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 15 до 16 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 12 до 14 градусов. В понедельник, 26 октября, в донской столице будет стоять ясная и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, возможна лишь легкая облачность ранним утром.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 7-11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 758-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 47 до 81 процента.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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