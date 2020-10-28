В Ростовской области вспыхнул цех по переработке пера. Фото: ГУ МЧС

Пожар в городе Шахты 28 октября 2020: горит цех по переработке пера.

Сообщение о возгорании на улице Дачной, в доме №284 поступило на пульт дежурного около семи часов утра. По словам местного жителя, по неизвестной причине вспыхнул цех по переработке пера. На место незамедлительно выдвинулись спасатели.

Фото: ГУ МЧС

По предварительным данным, площадь возгорания уже на данный момент составляет 300 квадратных метров. Ближе к восьми часам утра пожару был присвоен третий ранг опасности.

- В тушении пожара принимают участие 55 человек личного состава и 17 единиц техники, - сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ростовской области.

В настоящее время информация о пожаре уточняется.

Фото: ГУ МЧС

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