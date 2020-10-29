Ураганов не будет: синоптики рассказали, какой погоды ждать в Ростове-на-Дону 29 октября

В Ростове ожидается сырая и пасмурная погода Фото: "КП" Архив

Пасмурный день ожидает ростовчан по прогнозам синоптиков. Лучи солнца смогут пробиться сквозь тучи только после полудня и то, не надолго. Ветер уже не будет квалифицирован, как ураганный, но порывы все еще будут достаточно сильными, поэтому горожанам все-таки следует одеваться потеплее.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 9 до 11 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 16 до плюс 17 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 13 до плюс 14 градусов. В четверг, 29 октября, в донской столице будет стоять пасмурная и облачная погода, солнце не надолго выглянет только во второй половине дня. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 10-13 метров в секунду.

Атмосферное давление пойдет на понижение и составит 755-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 60 до 84 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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