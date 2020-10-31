Двое водителей погибли в лобовом столкновении на трассе под Ростовом

В Ростовской области столкнулись лоб в лоб две отечественные легковушки. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области два человека погибли и еще двое пострадали в аварии на трассе.

Инцидент произошел в субботу, 31 октября, около девяти часов утра в Багаевском районе. По предварительным данным, на 45-м километре трассы Ростов - Волгодонск 27-летний водитель автомобиля Lada Granta лоб в лоб столкнулся с машиной марки ВАЗ-2110 под управлением 54-летнего шофера.

Фото: ГИБДД по РО

В результате аварии на месте происшествия скончались оба водителя. Кроме того, при столкновении пострадали семилетняя девочка, которая ехала в автомобиле Lada Granta, и 43-летний пассажир ВАЗ-2110. Оба постадавших были госпитализированы медиками, прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

Фото: ГИБДД по РО

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Фото: ГИБДД по РО

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