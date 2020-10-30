В Ростове водитель иномарки сбил школьницу

В Ростове водитель на иномарке сбил девочку Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донской столице школьница попала под колеса иномарки.

Инцидент произошел в пятницу, 30 октября, около половины двенадцатого дня. По предварительным данным, на улице Еременко в районе дома № 97/29 33-летний водитель иномарки Ford Focus сбил 10-летнюю девочку. Стоит отметить, что школьница переходила дорогу по пешеходному переходу.

Девочка получила различные травмы и была доставлена в больницу. Но госпитализировать ребенка медики не стали, ее отпустили домой.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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