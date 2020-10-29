Уходивший от погони водитель перевернулся на железнодорожном переезде в Ростове

В Ростове перевернулся уходивший от погони ГИБДД автомобиль. Фото: ГУ МВД

В донской столице водитель легковушки, уходил от погони и едва не парализовал движение железнодорожного транспорта.

Инцидент произошел на пересечении улицы Доватора и улицы Мадояна. В поле зрения сотрудников ГИБДД попала машина, проехавшая на красный сигнал светофора. На требование инспекторов остановиться водитель не отреагировал, вместо этого он вдавил в пол педаль газа и попытался скрыться от стражей порядка.

- В ходе преследования водитель потерял контроль над управлением и перевернулся на переезде. Медицинская помощь никому не потребовалась, - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Автомобиль удалось оперативно убрать с путей. За рулем оказался 32-летний местный житель. Правоохранители выяснили, что мужчина находился за рулем без водительских прав.

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