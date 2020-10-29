Автоледи пострадала в аварии на границе с Украиной

Автоледи пострадала в аварии под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области женщина водитель получила тяжелые травмы в аварии.

Инцидент произошел в среду, 28 октября, около половины восьмого вечера на 14 километре трассы Ростов -Таганрог - граница с Украиной. По предварительным данным, 21-летняя автоледи за рулем автомобиля Hyundai Accent резко перестроилась в левую полосу, чтобы совершить разворот та, где это было запрещено. Кроме того, она не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с попутным Hyundai Solaris под управлением 40-летнего шофера.

В результате столкновения автоледи получила травмы различной тяжести и была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. В настоящее время о состоянии пострадавшей ничего не известно.

- В данный момент по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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