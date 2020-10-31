Спецоперацию по спасению коровы из фекального плена провели ростовские спасатели

В Ростовской области спасатели достали корову из выгребной ямы

В донском регионе спасатели достали из выгребной ямы едва не захлебнувшуюся корову.

Тяжелый день выдался для спасателей Веселовского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах. С самого раннего утра им уже довелось побывать в выгребной яме.

Около шести часов утра накануне, 30 октября, на пульт дежурного поступил звонок. Звонивший сообщил, что в одном из местных сел корова по кличке Чернуха провалилась в выгребную яму, пока ела капусту на ее крышке. Хозяин животного был шокирован, такой случай у него произошел впервые за шесть с половиной лет. Сначала он вместе со своими родственниками попытался самостоятельно вызволить животное из фекального плена, но сделать этого, к сожалению, не удалось, поэтому пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

По их словам, такое в селах происходит сплошь и рядом, поэтому они уже привыкли к подобной работе. Спасатели прибыли оперативно.

- Животное было сильно напугано и обессилено от самостоятельных попыток выбраться, поэтому не сопротивлялось помощи своих спасителей. Довольно сложно было подобрать подходящий трос для веса коровы, но все-таки достать ее удалось, - рассказал об операции спасатель Веселовского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде Александр Зеленский.

Сейчас животному, к счастью, уже ничего не угрожает.

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