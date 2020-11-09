Черные тучи и холодный ветер будут ожидать ростовчан 9 ноября

Ростов снова накроют тучи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На донскую столицу опустятся черные тучи. Они закроют от ростовчан солнце на целый день. Кроме того, сильно повысится влажность, хотя осадков и не ожидается, а вот атмосферное давление за долгое время придет в норму.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 9 до плюс 10 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в от плюс 10 до плюс 11 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 8 до плюс 10 градусов. В понедельник, 9 ноября, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода погода. Но по прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Ветер сегодня сменит три направления: северное, северо-западное и западное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы и составит 761-762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 62 до 89 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Кроме того, усилится ветер.

АЛЛО!

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