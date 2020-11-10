«Уволили за правду!»: Врач, который рассказал о смерти ковидных пациентов в 20-ой горбольнице, остался без работы

Артур Топоров больше не работает в 20-ой городской больнице. Фото: соцсети

Артур Топоров, врач анестезиолог-реанметолтог, дежуривший в отделении инвазивной и неинвазивной вентиляции легких в ковидном госпитале на базе 20-ой городской больницы в ночь, когда от нехватки кислорода умирали люди, остался без работы.

Отметим, именно Артур Топоров стал первым и, пока, единственным врачом, который официально, не скрывая своего имени, рассказал журналистам свою версию событий.

Врач-реаниматолог тогда признался, что ночное дежурство, во время которого буквально да два часа скончались пять человек, стало самым страшным в его жизни.

Именно после этого заявления различные ведомства начали тщательную проверку.

И вот сегодня, 10 ноября, стало известно, что Артур Топоров в больнице больше не работает.

Получить комментарий от медика корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов» не удалось. Он не ответил на звонок.

Однако депутат городской Думы Ростова-на-Дону Петр Пятибратов подтвердил эту информацию.

- Его попросили уйти с работы. Однако официальная формулировка звучит как увольнение по собственному желанию, - сообщил Пятрибратов корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов». - Он пострадал за правду.

Также, по словам депутата, Артур Топоров подписал документ о неразглашении информации и, именно поэтому, возможно, не отвечает сейчас на звонки прессы.

Депутат отметил, что предложил Артуру Топорову стать его помощником по вопросам медицины.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов» сообщала, что журналисту Екатерине Гордон поступило сообщение о том, что Топорова собираются уволить. Однако сам Артур на тот момент не подтверждал эту информацию.

По его словам, абсолютно никакого давления со стороны руководства на него не было.

"Комсомольская правда" запросила информацию об увольнении Артура Топорова у пресс-службы городской администрации. Как только будет официальный ответ, мы сразу же опубликуем его на нашем сайте.

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Следователи разбираются в ситуации, сложившейся в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону. Заявление разобраться в ситуации в правоохранительные органы подал депутат гордумы. На это шаг его толкнули сообщения в Интернете о том, что в ночь на 12 октября в ковидном госпитале, якобы, закончился кислород и произошла массовая гибель тяжелых больных. При этом Петр Пятибратов подчеркнул, что не спешит с выводами о достоверности сообщений, и будет ждать результатов проверки.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

«Правда или фейк?»: Доброжелатели сообщили об увольнении врача, рассказавшего о смерти пациентов ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону

Мы выяснили, так ли это на самом деле

В пятницу, 6 ноября, звездный юрист Екатерина Гордон опубликовала в своем аккаунте в Инстаграм сообщение о возможном увольнении анестезиолога-реаниматолога Артура Топорова.