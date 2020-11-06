«Правда или фейк?»: Доброжелатели сообщили об увольнении врача, рассказавшего о смерти пациентов ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону

По факту гибели пяти пациентов возбудили уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 6 ноября, звездный юрист Екатерина Гордон опубликовала в своем аккаунте в Инстаграм сообщение о возможном увольнении анестезиолога-реаниматолога Артура Топорова.

Как известно, именно он дежурил в ту ночь, когда в ковидном госпитале Ростова-на-Дону, скончались сразу несколько пациентов. Якобы люди погибли от недостатка кислорода. Медики бились за пациентов, как могли. Но, увы, не всем больным удалось сохранить жизнь: слишком большим было поражение легких.

Тогда Артур Топоров стал первым и, пока единственным врачом, который во всеуслышание рассказал о своем видении случившегося. Именно после его выступления в СМИ начались серьезные проверки, а следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как написала Екатерина в своем микроблоге, ей поступило следующее сообщение: «Сегодня новый главврач 20 больницы Ваган Саркисян вызвал исполняющего обязанности заведующего реанимации, и приказал немедленно уволить Топорова Артура». Автора сообщения Екатерине не называет.

Корреспондент «Комсомольской правды-Ростов» связался с Артуром Топоровым и узнал, соответствует ли эта информация действительности.

- Я об этом ничего не слышал. Мне никто не предлагал написать заявление об увольнении. Абсолютно никакого давления со стороны коллег и руководства на меня нет, - прокомментировал врач.

Напомним, ранее «Комсомольская правда- Ростов» сообщала о том, что после скандала с погибшими пациентами, назначили нового главного врача. Им стал Ваган Саркисян. Во время своей пресс-конференции он рассказал журналистам, какие изменения проходят сейчас в медучреждении. По его словам, все сотрудники продолжают работать в штатном режиме. Однако проблема с кадрами все-таки существует.

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