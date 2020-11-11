Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 ноября 2020 года: коэффициент распространения инфекции стал стремительно снижаться

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 307 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на 11 ноября прирост за сутки - 307 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 33 734 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 307 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 165 человек. врачи на смогли спасти жизни уже 976 дончан. Выздороветь удалось 26 937 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 802,7. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 50 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (101), Каменске-Шахтинском (11), Волгодонске (11), Шахтах (11), Батайске (9), Новочеркасске (9), Сальском (8), Семикаракорском (8), Константиновском (7), Неклиновском (7), Красносулинском (7), Тарасовском (6) районах, Таганроге (6), Дубовском (6) районе, Новошахтинске (5), Миллеровском (5) районе, Звереве (5), Аксайском (5), Орловском (5) районах, Гукове (5), Милютинском (4), Заветинском (4), Мясниковском (4), Веселовском (4) районах, Донецке (4), Белокалитвинском (3), Верхнедонском (3), Ремонтненском (3), Кашарском (3), Целинском (3), Чертковском (3), Кагальницком (3), Морозовском (3), Шолоховском (2), Цимлянском (2), Песчанокопском (2), Зерноградском (2), Матвеево-Курганском (2), Пролетарском (2), Багаевском (2), Егорлыкском (2), Усть-Донецком (2), Каменском (1), Октябрьском (1), Тацинском (1), Азовском (1) районах, Азове (1), Волгодонском (1), Боковском (1), Куйбышевском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 22,2 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 46,9 % - от 46 до 65 лет, 21,8 % - от 66 до 79 лет, 7,2 % - старше 80 лет, 2,0 % - дети. В стационарах содержатся 1 996 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали пять женщин в возрасте 44, 58, 66, 76 и 80 лет и 14 мужчин – 34, 53, 64, 66, 70, два 71, 72, 82, два 83 лет, 84, 85 и 89 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 20 113 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 91,72 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 111,8 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 2 230 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1010,4 тысячи исследований.

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