Лютые холода резко обрушились на донскую столицу

На Ростов опустились холода Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жители донской столицы с каждым днем стали все сильнее ощущать приближение зимы. Вот-вот наступит то время, когда будет пора облачаться в пуховики и теплые сапоги. Температура еще не достигла минусовых отметок, но все идет именно к этому.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 3 до плюс 4 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 6 до плюс 7 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 2 до плюс 3 градусов. В среду, 11 ноября, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода погода. Но по прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: северное и северо-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-7 метров в секунду.

Атмосферное давление начнет расти и составит 764-767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 48 до 75 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура пойдет на понижение.

АЛЛО!

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