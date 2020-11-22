«У меня аллергия на презервативы»: на Дону сняли передачу про беременность 16-летней девушки

На Дону школьница стала мамой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области сняли передачу про девушку, которая забеременела в 16-лет. Школьница Мария (имя изменено, - прим. автора) в подростковом возрасте прошла через многое: она гуляла, как сама говорит, в «плохой компании».

МАМА ВЗЯЛА СИТУАЦИЮ В СВОИ РУКИ

Еще год назад девушка не помышляла о замужестве и материнстве. Она вела жизнь обычного подростка. Вот только в школу ходить ей не нравилось, к урокам ученица не проявляла особого интереса. С 11 лет стала общаться с подозрительными компаниями, где на ней ставили эксперименты. Школьницу якобы заставляли принимать всевозможные таблетки. Девушка признавалась, что соглашалась на это, потому что боялась быть избитой.

Тогда в ее жизнь вмешалась мама. Женщина стала переписываться от ее имени с парнем, который показался ей достойным кандидатом для дружбы. Когда завязалось приятное общение, она рассказала все своей дочери. Подростки увиделись и стали встречаться. Вскоре 16-летняя Мария почувствовала недомогание, а ее самочувствие стало резко меняться. Она сделала тест, увидела две полоски и поняла, что беременна.

УЖЕ ПРОШЛА ЧЕРЕЗ АБОРТ

Родственники Марии решили, что ей необходимо сделать аборт, ведь рожать в таком возрасте неправильно. Девушка послушалась и пошла на процедуру. Спустя некоторое время, она снова оказалась в положении. На камеру Мария признавалась, что у нее аллергия на средства контрацепции.

Вскоре девушка и ее парень решили пожениться. Они зарегистрировали отношения, а спустя девять месяцев у них родился здоровый ребенок.

- На днях сыну будет четыре месяца, - рассказала корреспонденту «КП» девушка.

- После передачи мы стали жить вместе. Муж помогает по дому и мама тоже. Сейчас я учусь в колледже: надо получить образование.

Как только молодую маму показали по телевизору, она в миг стала восходящей звездой Интернета. Сейчас на ее странице в инстаграме почти 20 тысяч подписчиков. Многие поддерживают хозяйку странички: следят за ее превращением в заботливую маму и верную жену.

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