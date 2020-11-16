Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 ноября 2020 года: число зараженных превысило 35 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 315 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на 16 ноября прирост за сутки - 315 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 35 281 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 315 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 164 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 063 дончан. Выздороветь удалось 28 236 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 839,6. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 44 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (132), Аксайском (12) районе, Таганроге (10), Шахтах (10), Новошахтинске (9), Сальском (9) районе, Волгодонске (8), Мясниковском (8) районе, Батайске (7), Новочеркасске (7), Красносулинском (7) районе, Азове (6), Донецке (6), Каменске-Шахтинском (6), Миллеровском (6), Неклиновском (5), Орловском (5), Тарасовском (5), Верхнедонском (4) районах, Гукове (4), Зерноградском (4), Багаевском (3), Белокалитвинском (3), Волгодонском (3), Егорлыкском (3), Заветинском (3), Зимовниковском (3), Константиновском (3), Усть-Донецком (3) районах, Звереве (2), Кагальницком (2), Куйбышевском (2), Ремонтненском (2), Семикаракорском (2), Чертковском (2), Азовском (1), Дубовском (1), Каменском (1), Мартыновском (1), Матвеево-Курганском (1), Морозовском (1), Тацинском (1), Целинском (1), Цимлянском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27,3 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,3 % - от 46 до 65 лет, 21,3 % - от 66 до 79 лет, 8,2 % - старше 80 лет, 1,9 % - дети. В стационарах содержатся 1 795 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали восемь женщин в возрасте 51, 54, 57, 62, две - 76, 79 и 86 лет и шестеро мужчин – 61, 69, 70, 75 и двое - 82 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 21 360 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 92,99 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 114,35 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 303 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 1 055,2 тысячи исследований.

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