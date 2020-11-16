Холодный и дождливый день ожидает ростовчан 16 ноября

В Ростове снова ожидаются дожди Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С нетерпением ожидающие снега ростовчане с каждым днем расстраиваются все больше. Ведь похолодало уже по зимнему, а срываются пока только дожди. Еще один такой день ожидает горожан и 16 ноября, стоит даже приготовиться к образованию гололедицы.

В утренние часы будет достаточно холодно - от плюс 1 до 0 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 1 до плюс 2 градусов. Но к вечеру снова похолодает - до плюс 1 градуса. В понедельник, 16 ноября, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода погода. Но по прогнозам синоптиков, дождь ожидается около полудня и поздним вечером.

Ветер сегодня сменит три направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 759-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 64 до 98 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы.

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