Первые сугробы: в Ростовской области выпал снег

Вот так сейчас выглядят улочки одного из районов Ростовской области. Фото: Татьяна Владимирова

В понедельник, 16 ноября, жители Константиновского района Ростовской области увидели за окнами своих домов приятный глазу пейзаж – снег и зелено-желтые деревья.

Причем, как рассказала «Комсомольской правде – Ростов» местная жительница Татьяна Владимирова, рано утром были практически настоящие сугробы.

- В Константиновске началась зима! - поделилась эмоциями собеседница издания.

По ее словам, пока, конечно, на санках детвора не катается, да и снеговиков не лепят.

- Снег мокрый. Его не так много для зимних забав,- отметила женщина.

В самом Ростове-на-Дону пока без осадков. Однако водители уже готовятся к непогоде. Так, в минувшие выходные жители Северного микрорайона города столкнулись с тем, что было весьма проблематично поменять колеса на зимние. Все шиномонтажки города были «забиты» желающими. И, как следствие, многочасовые очереди к мастерам.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что, по прогнозам МЧС, на регион надвигаются морозы до -11.

17 ноября в области прогнозируют дождь и мокрый снег. В северных районах возможны снег и метель, на дорогах — гололедица. Порывы ветра могут достигать 15 — 20 метров в секунду.

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Рассказываем, когда ждать резкого ухудшения погоды

В Ростовской области ожидаются метель и морозы. Об этом сообщили в донском управлении МЧС со ссылкой на ростовский Гидрометцентр.

Погода начнет ухудшаться в начале следующей недели. 16 и 17 ноября в области прогнозируют дождь и мокрый снег. В северных районах возможны снег и метель, на дорогах — гололедица. Порывы ветра могут достигать 15 — 20 метров в секунду.

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