«15 месяцев ада»: Журналист из Москвы выиграл суд с ростовским автосервисом

Николай Соколов выиграл суд с ростовским автосервисом. Фото: из архива героя публикации

Первомайский районный суд донской столицы поставил точку в процессе, участниками которого стали корреспондент одного из крупных федеральных каналов и ростовский автосервис.

Эта история началась больше года назад. Именно тогда Николай Соколов решил продать свою иномарку.

Отметим, что журналист награжден двумя медалями МЧС России. Николай Соколов работал в зонах чрезвычайных ситуаций по всему миру. Был в Мексике, когда там происходило крупнейшее за последние 30 лет землетрясении. Снимал репортажи о вспышке лихорадки Эбола в Африке, рассказывал телезрителям о наводнениях на Дальнем Востоке и о лесных пожарах в Греции, принимал участие в экспедиции олимпийского огня на Северный полюс и участвовал в расследование гибели группы Дятлова.

Имея такой багаж жизненного и профессионального опыта, мужчина даже подумать не мог, что окажется, по его мнению, обманут сотрудниками автосервиса.

Николай снимал репортажи о наводнении в Венеции. Фото: из архива героя публикации

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В последние годы Николай почти перестал пользоваться машиной в Москве.

- Я часто бываю в командировках, а общественный транспорт в столице стал очень развит. Я подумал, что держать машину нет смысла, и стал думать о ее продаже, - рассказал Николай корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».

Из-за постоянных командировок Николай не мог уделять время вопросу продажи автомобиля.

- Нужен был человек, которому можно этот процесс доверить. Я родом из Ростова, и здесь у меня живут родственники и знакомые. Мне посоветовали обратиться именно в этот автосервис.

Николай так и сделал. Полностью доверяя хозяину сервиса, мужчина просто, не закрепляя ничего документами, вручил ему свою машину для дальнейшей продажи. После чего со спокойной душой улетел в Москву.

А через два дня Николай узнал, что его машину угнали и разбили.

А угонщиком оказался не кто иной, как сотрудник этого самого автосервиса. Дело в том, что на чужой машине он решил «сгонять» в ближайший гипермаркет, а по дороге попал в серьезное ДТП.

- Вместо денег за свою машину я получил груду металла, - продолжает Соколов.

Решить вопрос полюбовно не получилось. Николай обратился в суд. Разбирательство шло больше года.

Журналист работал в Бейруте. Фото: из архива героя публикации

- Эти15 месяцев жизни для моих близких и меня, большей частью, были адом. Владелец сервиса за все это время даже не пытался признать свою вину, принести извинения. Он пытался скомпрометировать меня в социальных сетях в интернете. С аккаунтов узкого круга своих знакомых и друзей писал оскорбительные комментарии в мой адрес, - делится Соколов.

Так автомобиль выглядел после аварии. Фото: из архива героя публикации

Но в итоге суд признал правоту корреспондента. Теперь руководитель сервиса должен будет возместить не только ремонт машины, но и оплатить штраф за угон, стоимость проведения экспертиз и услуги юриста. Правда, решение суда пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

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Николай Соколов в шоке от того, как такое вообще могло произойти

Случай, который накануне произошел в Ростове-на-Дону похож на сюжет для анекдота: сотрудник автосервиса взял машину клиента и попал на ней в ДТП. Вот только самому хозяину иномарки сейчас явно не до смеха. Им оказался известный ведущий телеканала «Россия 1» Николай Соколов. Журналист, неоднократно снимавший ТВ-сюжеты на месте самых громких ЧП в России и мире, до сих пор не может прийти в себя от случившегося.

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36-летний мужчина взял машину клиента и попал на ней в ДТП

Громкая история, связанная с угоном автомобиля известного российского ведущего телеканала «Россия-1» Николая Соколова, получила продолжение.

Как уже ранее сообщала газета «Комсомольская правда-Ростов», журналист привез свой автомобиль в родной Ростов-на-Дону для продажи. Знакомые посоветовали проверенный автосеривс, куда он и сдал свою «Шкода Фабиа» для предпродажной подготовки. Однако через день, когда Соколов уже был в Москве, ему позвонил директор автосервиса и сообщил: машину угнали и разбили.

АЛЛО!

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