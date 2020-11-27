ФК "Ростов" - ФК "Динамо" 28 ноября: время онлайн-трансляции матча 16 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

28 ноября на стадионе "Ростов-Арена" сойдутся ФК "Ростов" и ФК "Динамо". Игра начнется ровно в 19:00. Пока не известно, кто именно выйдет на поле из игроков команд. На данный момент мы знаем только состав судейской бригады.

Уже сейчас любители футбола пытаются предугадать, кто окажется сильнее на матче. Букмекеры осторожно подбирают коэффициенты, а эксперты анализируют состояние клубов. Стоит сразу сказать, что никто из аналитиков не решается дать точный прогноз на матч, ведь встречаются два равных по силе соперника.

"Ростов" в последнее время чувствует себя неуверенно. Победы сменяют поражения. На выезде "желто-синие" уступили ЦСКА, но обыграли "Спартак" и "Рубин". Накануне визита "Динамо" у главного тренера Карпина почти нет кадровых проблем. Под вопросом только выход на поле Мамаева.

"Динамо" в свою очередь с приходом нового тренера показывает совершенно новый, результативный футбол. Москвичи в последних турах забрали почти максимальное количество очков, почти не проигрывая.

Однако обе команды достаточно несдержанные, имеют проблемы с дисциплиной. В этом сезоне "Ростов" получил огромное число удалений и желтых карточек. Из-за очередного горчичника игру пропустил Норман. Есть вероятность, что и в этом матче будет удаление, учитывая накал страстей, и то, что команды борются за попадание в тройку лидеров.

Судейство

Стало известно, что «Ростов» и «Динамо» рассудит Сергей Лапочкин. Ассистенты судьи - Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин, VAR - Павел Кукуян.

Если говорить о боевом духе ростовчан, то с ним никаких проблем не ожидается. Команда настраиваться на каждую игру как на последнюю. Дрова в огонь подкинет и Данил Глебов, который выполнил свое обещание и выкрасил свою бороду в цвета клуба.

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