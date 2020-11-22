ФК "Рубин" - ФК "Ростов" 22 ноября: Главное

Валерий Карпин во время второй тайма. Фото: ФК "Ростов"

Сегодня состоялся матч между ФК "Рубин" и ФК "Ростов". Игра была сложная, вязкая, однако сильнее оказались южане. Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу "желто-синих" гостей. Пока игроки отдыхают после матча и собираются в гостиницу, в работу включились комментаторы. Прямо сейчас эксперты обсуждают ход матча и самые интересные моменты.

Стоит сразу сказать, что оба гола ростовчан забил Хорен Байрамян. Оба мяча залетели в ворота казанцев во втором тайме. При этом всю игру гости вели массированное наступление, постоянно прессинговали и не давали хязяевам выйти в позиционную атаку. Это привело к тому, что с самого начале игры преимущество было за донским клубом. В результате они все таки смогли реализовать его.

"Рубин" в свою очередь испытывает серьезные кадровые проблемы. Игру пропустили некоторые главные игроки команды. Главный тренер Леонид Слуцкий высказывался, что против "Ростова" играть будет очень тяжело. В конечном итоге так и произошло.

После первого тайма Хорен Байрамян высказывался, что команды пытается выполнять наставления Валерия Карпина и вести собственный стиль игры.

- Мы не настраивались. Да, слышали, читали интернет, что у них нет определенных футболистов. Но мы играем в свой футбол, стараемся делать то, что говорит тренер, - отвечал журналистам Хорен во время перерыва.

Комментаторы матча сошлись во мнении, что "Ростов" объективно выглядел лучше своего соперника. Это при том, что в последние несколько месяцев в составе произошли кардинальные изменения. Об этом говорил и президент клуба Арташес Арутюнянц. По его словам, необходимо зарабатывать деньги, чтобы погашать долги от прежних владельцев. Именно поэтому "Ростов" продал нескольких своих главных форвардов, среди которых Ионов, Шомуродов и прочие.

"Ростов" забирает свои три очка и поднимает в турнирной таблице РПЛ на пятое место.

Комментарии тренера

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался после игры. Он признался, что приятно удивлен таким результатам, в связи с кардинальными изменениями в составе.

- Многое не получилось. Первые минуты до травмы Хашимото было все хорошо, потом отыграли какое-то время, что-то надломилось, в конце первого тайма вроде опять выправили. Во втором всё было более-менее, понятно, что не лучшая игра, - отметил тренер.

Карпин коснулся и темы готовности новичков, их физического состояния. По его словам, клубу предстоит еще много работы в этом направлении. Кроме того, он признался, что команде не хватает футболистов, которые сейчас травмированы. Именно поэтому "Ростову" пока не удается стабильно забирать очки.

- Из огня да в полымя - некоторое время у нас шатание может происходить. Много ребят новых, которые должны влиться, встроиться в коллектив. Если брать конкретно по каждому игроку, которого заменили: Хайтам Алеесами не играл уже месяца три-четыре, это была первая игра его в старте, понятно, что тяжело. Игрового ритма еще нет. Тугарев мало играл, тем более поле было тяжеловатое. Роме тоже свежести уже не хватало, - ответил на вопрос журналиста Карпин.

- Честно говоря, не буду лукавить, скажу, что доволен результатом. В наших реалиях, в которых мы прожили сейчас октябрь месяц с нашими всеми потерями опытных игроков. Но мы живем в наших реалиях, приходится делать такие вещи. Поэтому результат, который команда показала в первом круге, наверное, более чем приемлем. Скажу, что не ожидал.

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