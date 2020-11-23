Коронавирусв Ростове-на-Дону, последние новости на 23 ноября 2020 года: скончались еще 13 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 313 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 23 ноября прирост за сутки - 313 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 37 459 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 313 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 147 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 184 дончан. Выздороветь удалось 30 158 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 891,4. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 44 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (122), Таганроге (12), Новочеркасске (11), Неклиновском (11) районе, Батайске (10), Гукове (10), Новошахтинске (10), Аксайском (10), Сальском (10) районах, Каменске-Шахтинском (9), Шахтах (9), Миллеровском (9) районе, Волгодонске (8), Верхнедонском (7), Мясниковском (6), Красносулинском (5), Егорлыкском (4) районах, Звереве (3), Волгодонском (3), Зерноградском (3), Зимовниковском (3), Константиновском (3), Матвеево-Курганском (3), Песчанокопском (3), Тарасовском (3) районах, Азове (2), Донецке (2), Азовском (2), Кагальницком (2), Каменском (2), Куйбышевском (2), Семикаракорском (2), Багаевском (1), Белокалитвинском (1), Милютинском (1), Морозовском (1), Октябрьском (1), Орловском (1), Пролетарском (1), Ремонтненском (1), Родионово-Несветайском (1), Целинском (1), Цимлянском (1), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 28,4 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,2 % - от 46 до 65 лет, 21,4% - от 66 до 79 лет, 3,5 % - старше 80 лет, 3,5 % - дети. В стационарах содержатся 1 935 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин – 50, две 65 лет, 68, 73, 75, 82 лет и шестеро мужчин – 67, 70, 73, 74, 76, 82 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 23 128 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 94,82 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 117,95 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 7 761 тест на коронавирус. За весь период было выполнено 1 105,6 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 ноября 2020 года: еще 311 человек человек подхватили опасную инфекцию.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 21 ноября.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!