Пожар в центре Ростова-на-Дону 23 ноября 2020: эвакуированы десятки человек

В центре Ростова полыхает пожар. Фото: ГУ МЧС

Пожар в центре Ростова-на-Дону 23 ноября 2020: площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

Инцидент произошел в понедельник, 23 ноября, около полуночи на улице Шаумяна в многоквартирном доме № 85. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 00:14, к месту происшествия оперативно выдвинулась бригада пожарных. Горение было зафиксировано на четвертом этаже нежилой постройки.

Фото: ГУ МЧС

В 00:18 началось тушение пожара, а в 00:25 возгоранию присвоен второй ранг опасности. А чуть меньше, чем через час, он перерос в третий.

На месте пожара создали четыре участка для тушения огня. Погибших, пострадавших, к счастью, нет. Спасатели Эвакуировали 59 человек из них 4 детей (из соседнего здания по адресу ул. Большая Садовая 92). Их разместили в ближайшей гостинице.

Фото: ГУ МЧС

Уже в 05:21 удалось локализовать возгорание на площади 450 квадратных метров. А в 06:38 ликвидировано открытое горение. Однако о полной ликвидации ЧП речи пока не идет.

- К тушению пожара привлекается 122 человека и 41 единица техники, - сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Ростовской области Виталий Максимкин.

Фото: ГУ МЧС

Причина пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

Ростовским автомобилистам предстоит до полной ликвидации ездить в объезд: ул. Большая Садовая - пер. Газетный - ул. Пушкинская - пр. Ворошиловский - ул.Большая Садовая. А троллейбусы будут ходить по Красноармейской.

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