На Дону при пожаре в частном доме пострадал пенсионер

Пожарные потушили огонь за пол часа. Фото: архив "КП"

В Ростовской области при пожаре в частном доме пострадал 80-летний пенсионер. Все случилось в Семикаракорском районе. По данным регионального МЧС, огонь появился в строение из-за короткого замыкания.

Сообщение на пульт диспетчерской поступило примерно в 16:00. Люди сообщили, что горит жилой дом в хуторе Маломечетном, внутри находятся люди. На месте сразу выдвинулись сотрудники МЧС. Спустя несколько минут они уже приступили к тушению.

К этому времени огонь распространился на площади в 28 квадратных метров. Жильцы вовремя успели покинуть здание. К ликвидации пламени участвовали шесть спасателей на двух единицах техники. Они потушили пожар в течение получаса.

- В результате ЧП пострадал 80-летний мужчина, - отметили в ведомстве. – Он получил ожоги различной степени.

Пенсионера срочно доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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