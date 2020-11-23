Магнитные бури и пасмурная погода будут портить настроение ростовчанам 23 ноября

В Ростове будет пасмурно и магнитные бури Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теплый ветер с юга принес в донскую столицу небольшое потепление, но вместе с ним налетели и магнитные бури. А погода по-прежнему остается пасмурной.

В утренние часы будет все еще довольно прохладно - от минус 1 до минус 2 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 3 до плюс 4 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 1 до плюс 2 градусов. В понедельник, 23 ноября, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода погода. Но по прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: западное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-10 метров в секунду.

Атмосферное давление пойдет на понижение и составит 761-764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 72 до 96 процентов.

Магнитные бури ожидают ростовчан с самого утра.

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Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы.

АЛЛО!

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