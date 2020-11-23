"Меня судят за то, что готовил еду любителям йоги"

Последнее слово подсудимый зачитывал 20 минут. Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда.

В понедельник, 23 ноября, в Южном окружном военном суде последнее слово перед приговором сказал фигурант громкого уголовного дела о российском структурном подразделении запрещенной в России террористической организации «Аум Синрике».

18 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Как уже сообщала «Комсомольская правда-Ростов», на скамье подсудимых – 48-летний москвич, по версии следствия, еще в 90-х вступивший в религиозную японскую организацию «Аум Синрике» (ставшую печально знаменитой на весь мир после организации теракта в токийском метро с использованием газа зарин, - прим. автр). Именно его следователи считают руководителем российской ячейки, которая в последние годы вновь активно вербовала новых адептов в свои ряды с помощью соцсетей.

Активизировавшаяся уже в наши дни секта затягивала в омут жителей столицы, Санкт-Петербурга, городов Юга России под видом приглашений на курсы оздоровления, восточных практик и йоги. На самом деле люди подвергались серьезному психологическому воздействию. Во время богослужений использовались психотропные вещества. Свое имущество и деньги за «курсы оздоровления» новые адепты отдавали монахам-саманам, а те переправляли, как считает следствие, японским кураторам. Не исключено, что эти средства - в деле фигурирует цифра в 88 миллионов (!) рублей - шли на финансирование терроризма.

Задержали мужчину в Волгограде, 1 мая 2018 года. По версии следствия там он со своими приспешниками организовывал новые курсы «оздоровления» и «чистки кармы» и собирал дань с новообращенных доверчивых людей. Гособвинитель просил у суда признать подсудимого виновным в пособничестве запрещенной террористической организации. И потребовал для него наказания в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ПРИГОВОР ОГЛАСЯТ НА ДНЯХ

Однако, в своем последнем слове подозреваемого попросил суд его оправдать. И заявил, что не виновен. Мол, никакой он не сектант, и не монах-саман, и в секту никого не заманивал. А простой любитель здорового образа жизни, интересовавшийся восточными практиками и стремившийся к духовному росту.

Видно, что к своему последнему слову на суде фигурант этого громкого уголовного дела готовился основательно. Он пользовался записями. И речь его была довольно обширной. Произносил ее минут 20-ть. И все сводилось к тому, что он якобы вообще не понимает за что и почему вдруг оказался на скамье подсудимых.

Как сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда, оглашение приговора по делу российской ячейки «Аум Синрике» назначено на 26 ноября.

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В зал суда конвоиры завели аккуратного, чуть полноватого человека средних лет с цепким взглядом, одетого в серую полосатую рубашку. Медицинская маска закрывала нижнюю часть его лица. Он уселся на скамью подсудимых. И перед началом процесса перемолвился лишь парой фраз со своим защитником.

Он рассказал, что ему не нравится обстановка в камере следственного изолятора, где его содержат (подробности)