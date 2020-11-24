«Смотрит прямо в душу»: звезда сериала «Соседи» спасла бездомного пса во время съемок сериала в Ростовской области

Благодаря столичным киношникам донской пес нашел новый дом. Фото: предоставлено Мостелефильм и Инстаграм juliaaug.

В начале осени десятки известных актеров съехались в станицу Обуховскую Ростовской области на съемки сериала «Соседи». Однако местным приезд киношников запомнился не только парадом звезд, но и трогательной историей. Актриса Юлия Ауг подружилась с бездомным псом и даже устроила его судьбу.

Эту историю артистка поведала в своем «Инстаграме». По ее словам, пес по кличке Басик жил рядом с караваном съемочной группы. Животное сразу привлекло внимание женщины. Ей сразу показалось, что пес когда-то был домашним — метис терьера с купированным хвостиком. Позже выяснилось, что когда-то хозяин Басика просто привез его в Обуховку и бросил его.

История не могли оставить актрису равнодушной. Вскоре между брошенным псом и известной артисткой завязалась настоящая дружба.

— У него совершенно человеческие глаза, которыми он смотрит прямо в глаза и дальше в душу. Когда я ласкаю других собак, которые тоже столуются возле нашего каравана, он ужасно ревнует, отталкивает мою руку от других собак головой и трогает лапой, мол, гладь меня. Если это не действует, он аккуратно берет мою руку зубами и отводит ее от другой собаки, — рассказывала Юлия.

Съемки начали подходить к концу, и актриса задумалась о судьбе любимца. Приютить Басика у себя она не могла, у сердобольной женщины уже есть три собаки. Тогда она начала искать для собаки новых хозяев — во второй раз оставить его одного было просто преступлением. Она бросила клич в социальных сетях.

Через время новые хозяева нашлись в Москве. Юлия взяла на себя все бремя перевозки немаленького пса в столицу. Как показалось женщине, другие собаки едва ли не плакали, когда Басика повезли в новый дом.

— Все. Парень поехал. Сначала на передержку. А в понедельник в Москву. Провожали всем двором. Белый с черной головой плакал. Вы думаете, это фигура речи? Нет. Это буквально. Слезами. А потом лег на землю и начал трястись.

Сам же Басик был не против отправиться в путешествие. Он позволил надеть на себя поводок и с удовольствие сел в машину. Теперь его ждет совершенно другая жизнь.

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