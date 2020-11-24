Фрагмент карты Гитлера за 41 миллион рублей продает житель Азова

Сейчас фрагмент изучают специалисты. Фото: сайт "Авито"

В Азове на продажу выставлен уникальный в своем роде фрагмент глобуса, который якобы стоял в кабинете у Гитлера. Об этом уверяет владелец артефакта. По его словам, картой, откуда вырвали маленький кусочек, лично пользовался немецкий фюрер. На сайте бесплатных объявлений на лот установлена астрономическая цена - 41 миллион (!) рублей.

Первый вопрос, который возникает при взгляде на крохотный клочок карты: откуда у жителя Азова столь редкий экспонат?

- Фрагмент с глобуса добыл мой дедушка во время Великой Отечественной войны. Он дошел до Берлина, откуда и принес его домой. Как именно раритет попал к нему в руки, не знаю, - рассказал Петр.

Он добавил, что страсть к огромным картам и глобусам испытывают многие завоеватели. И Адольф Гитлер не был исключением. Продавец также утверждает, что его фрагмент относится к крупнейшему на то время макету Земли.

- Он находился в ставке Гитлера (месте сбора главнокомандующих, - прим. автр.), но после войны таинственным образом исчез, - говорит житель Азова.

Проконсультировавшись с экспертами, он поставил условие, если кто-то захочет приобрести ценный лот. Во-первых, фрагмент должен находиться на территории России. Во-вторых, он не должен попасть к родственникам Гитлера. При нарушении этих правил фрагмент будет изъят спецслужбами России.

- Эта часть карты предназначена только для коллекционирования, представляет исключительно историческую ценность. Сейчас фрагмент находится на изучении у специалистов. Как только они подтвердят подлинность артефакта, я продолжу искать покупателя, - отмечает Петр.

Сам кусочек миниатюрного размера - около трех сантиметров, можно сравнить его с пятирублевой монетой. Объявление появилось 2 ноября. К настоящему времени его посмотрели почти семь (!) тысяч человек. Продавец говорит, что звонят каждый день, задают вопросы. Однако желающих приобрести уникальную вещь пока не нашлось.

В погоне за легким заработком многие прибегают к крайним мерам. Так на Дону мужчина решил продать Олимпийскую медаль.

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