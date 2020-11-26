Трусы Валерия Леонтьева за полмиллиона рублей продает ростовчанка

Валерий Леонтьев Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ростове-на-Дону женщина решила продать трусы, которые принадлежали знаменитому певцу Валерию Леонтьеву. Яркие плавки со стразами виднелись на нем в 90-х годах прошлого века. Звезда большой сцены любил примерять на себя экстравагантные наряды и менял образы буквально на каждом концерте.

Мы связались с продавцом. Им оказалась женщина средних лет. Она призналась, что элемент гардероба певца ей достался от самого певца.

- Я общаюсь и с ним, и с его музыкальной группой. Еще в 90-х познакомилась с гитаристом, который выступал вместе с Валерой. Так и завязалось общение, - говорит Наталья.

Сами трусы ей подарила женщина, которая организовывала концерты артиста. Это произошло пять лет назад. Все это время плавки лежали в шкафу ростовчанки, но теперь, как сама сказала Наталья, решила выставить на продажу в качестве эксперимента. От туда и такая цена - 500 тысяч рублей. Не слишком большая сумма для такого редкого экспоната.

- Вы можете посмотреть записи концертов 1995 - 1996 годов и убедиться, что на нем были именно эти шорты. По цене можно договориться, если найдется реальный покупатель, - говорит ростовчанка.

Шорты украшены стразами. Фото: сайт "Авито"

Трусы действительно уникальны. Они украшены всевозможными стразами и блестками. На них присутствуют две молнии, придающие им еще больший колорит. Самое мягкое место выделено специальной перфорацией. В общем, на рынке такие не купишь.

Так или иначе, но за два дня, что объявление висит на бесплатном сайте, его посмотрели почти 500 (!) человек.

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