Ростовская область на первом месте по числу маньяков: как донской писатель предлагал вооружить население в борьбе с криминалом

Многие считают, что легализация оружия приведет к еще большему разгулу преступности. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне появилась информация, что Ростовская область заняла первое место среди всех регионов России по числу маньяков. Эта тема взбудоражила дончан, ведь такая популярность родной земли нравится далеко не всем. Если задуматься, то в нашем регионе жили и орудовали убийцы, которые прославились на весь мир. СРЕДИ ЖЕРТВ И ДЕТИ, И ВЗРОСЛЫЕ

Среди них небезызвестный Андрей Чикатило, на счету которого десятки жестоких преступлений. Его пытались поймать несколько лет. Были предприняты беспрецедентные меры. Будоражит и тот факт, что он был дружинником и вместе с неравнодушными жителями искал самого себя. В конечном итоге суд приговорил его к расстрелу. Доказать удалось 53 убийства. Среди жертв были и дети, и взрослые.

В последующем на донской земли появлялось еще несколько подобных маньяков, однако довольно быстро полицейским удавалось пресекать их темную деятельность. Как объяснил историк, писатель, специалист по криминальной истории Ростова Сергей Кисин, это объясняется тем, что в нашем регионе научились эффективно бороться с ними. Опыт поимки Чикатило дал свои плоды. Отсюда и пугающая статистика, за которой не огромное число маньяков, а высокие показатели работы правоохранительных органов. 30 ЛЕТ ИЗУЧАЛ ЭТОТ ВОПРОС

Нельзя не вспомнить знаменитого на всю страну ученого, писателя и сценариста Данила Корецкого. Он был одним из немногих, кто предлагал частично легализовать ношение огнестрельного оружия. Его взгляды на это всегда вызывали неоднозначную реакцию. Однако сам ученый считал, что, разработанная им мера, поможет снизить криминальность общества. Все свои идеи он вместил в исследовании "О правовом режиме оружия".

- Там рассматриваются и социокультурные аспекты оружия, и исторические, и правовые. 30 лет я изучал этот вопрос, собирал статистику, следил за его использованием. Получился достаточно объемный труд, - отметил Данил Корецкий.

Тогда многие считали, что, если каждый будет ходить с пистолетом, это приведет к еще большему числу преступлений. Якобы будут стрелять даже по пустякам, например, из-за дорожной аварии. Однако ученый приводит статистику, которая свидетельствует: люди применяют оружие реже, чем кажется. Как правило, за пистолет хватаются только в крайний случаях.

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