В центре Ростова-на-Дону пенсионерки провалились в трехметровый подвал аварийного дома

В центре Ростова-на-Дону произошло ЧП.
Фото: Дадаян Давид
Накануне, 24 ноября, уже вечером в центре Ростова-на-Дону произошло ЧП. О нем стало известно после того, как на телефон медиков позвонили жители дома на улице Суворова. Они рассказали, что жильцы одной из квартир провалились в подвал, который находится в доме. И сейчас женщинам, возраст которых около 70 лет, срочно требуется помощь медиков.
Квартира опечатана.
Фото: Дадаян Давид
Как позже диагностируют врачи, пожилые ростовчанки получили закрытые черепно-мозговые травмы. Кроме того, у одной из них травма голеностопа.
По предварительным данным, дом является аварийным, а на полу просто прогнили доски и перекрытия.
Этот подвал расположен под той самой квартирой, где все произошло.
Фото: Дадаян Давид
По факту произошедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.
Дому, как говорят соседи, уже больше ста лет.
Фото: Дадаян Давид
Следственный комитет уже начал проверку причин инцидента. Источник в Следственном комитете пояснил, что суд признал здание аварийным в прошлом году только после многократных обращений жителей. И хотя со времени судебного решения прошел почти год, жильцов так и не расселили.
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