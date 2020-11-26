«Щеки закрывали обзор»: 130-килограммовая инстаблогер похудела на 50 кило за полгода

Девушка разительно изменилась после того, как сбросила вес. Фото: из архива героя публикации

Ксения с детства страдала избыточным весом. В свои 11 лет она весила 89 килограммов, а в 14-ть – уже 127, а еще через десять – 130 кило. Ксения Шап признается, что всегда любила вкусно поесть. Более того, смело заявляет: у нее были проблемы с пищевым поведением.

ХУДЕТЬ УТРОМ, А ВЕЧЕРОМ ОБЪЕДАТЬСЯ

- У меня имелась психологическая потребность - есть в огромных количествах. Я пробовала много раз худеть, но потом вновь и вновь набирала вес, - рассказала Ксения корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов». – Уже в подростковом возрасте у меня из-за ожирения «полетели» все гормоны.

В 14 лет школьница впервые села на диету, которая длилась два года. За это время она скинула почти 50 килограммов.

- А потом произошел срыв, который длился пять лет. У большого человека нет рациона. Толстый человек начинает худеть каждое утро. А каждый вечер объедается, - признается девушка. - Так было и у меня.

Утром и днем – яблоки с кефиром. Вечером – килограмм пельменей с банкой сметаны, большая пицца и мороженное. Также за раз девушка могла «умять» целый батон с пачкой майонеза.

- А потом я снова хотела есть. При ожирении в огромном количестве вырабатывается инсулин, - говорит Ксения. – Поэтому возникает неуемный аппетит.

«ВПЕРВЫЕ НЕ ДУМАЮ О ЕДЕ»

И вот однажды Ксения, которая сама живет в Москве, узнала о хирурге из Ростова – о Максиме Бурикове.

- Моя 170-килограммовая подруга делала у него операцию – резекцию желудка. Все прошло без осложнений и эффект был потрясающим, - поясняет девушка.

К тому моменту Ксения уже стала мамой и весила 130 килограммов.

- Щеки закрывали обзор. Я не преувеличиваю – я просто не видела улицу сбоку себя. Ноги были как столпы. Мне было тяжело дышать. Из-за гормонального сбоя пошла пигментация на теле. Шея стала черной. Более того, начали выпадать волосы. Я выглядела ужасно, - рассказывает Ксения.

И тогда она решила обратиться за помощью к хирургу. Выбора у Ксении не было: речь шла не просто о внешнем виде, а о здоровье.

- Мне сделали резекцию желудка. Отрезали 4/5 органа. Операция длилась всего пару часов, - рассказывает Ксения. – Я ни капли не пожалела об этом шаге. После вмешательства врача я быстро отошла от наркоза, открыла глаза и поняла – впервые за много лет не испытываю чувства голода и не думаю о еде.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

С момента операции прошло уже шесть месяцев. Молодая мама за это время сбросила 45 килограммов.

- Сейчас мой вес - 85 килограммов. В моих мечтах он должен быть 60. Но даже если я остановлюсь на отметки в 70, то буду только рада, - делится девушка.

Ксения говорит, что за эти послеоперационные месяцы ее жизнь сильно изменилась. Она стала активной, подвижной и наконец-то почувствовала, что живет полной жизнью.

Сейчас девушка занимается семьей, маленькой дочерью, спортом, а еще ведет блог в «Инстагарм» (там у нее 37 тысяч подписчиков), благодаря которому помогает другим бороться с лишним весом.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Меняется вся жизнь»

- Результат ошеломительный. Но каждый ли пациент, который соглашается на подобную операцию, может достичь таких результатов? И в течение какого времени?

- Операция это инструмент. Высокотехнологичный, но все-таки инструмент, который мы даем в руки пациенту, - рассказал руководитель Центра медицины ожирения и диабета Максим Буриков. - Он в 100% случаях приводит к необратимой потере веса, но надо понимать, что здоровое, красивое, активное тело получится, если не сидеть на диване, как прежде: важно войти в новую жизнь без одышки, постепенно добавляя посильный спорт, который в радость, а еще правильное и вкусное питание. Главная рекомендация, которую мы даем нашим пациентам после бариатрической операции - как можно больше движения уже с первых минут после пробуждения от наркоза. И именно тогда эффект может быть таким как у Ксении уже через полгода.

- Можно ли вернуться к первоначальным 5ХL-формам? И как по-Вашему опыту, многие ли удерживают результат? Можно ли сделать такую операцию повторно?

- Вряд ли. По моему опыту, человек, избавившийся от морбидного ожирения, как правило, кардинально меняет свою жизнь, свои привычки, чтобы никогда больше не вернуться в тот ад. Конечно, возможен незначительный повторный набор веса, например, после беременности (в редких случаях), но это все корректируется. Беременность после бариатрической операции и потери веса, кстати, нередкое явление - как я уже говорил, у человека меняется вся его жизнь, включая сексуальную. В лучшую сторону конечно.

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