"Мужик сказал - мужик сделал": Футболист "Ростова" покрасил бороду в желто-синий

Борода футболиста стала настоящим флагом футбольного клуба. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Футболист ФК "Ростов" Данил Глебов выполнил обещание и покрасил окладистую бороду в цвета донского клуба. Видео всей процедуры появилось сегодня в социальных сетях команды. Игрок говорил, что примет необычный образ, если забьет гол за "желто-синих". Свой мяч он отправил в ворота "Ахмата" на родном поле.

Болельщикам пришлось ждать несколько недель, чтобы увидеть долгожданные перемены в стиле Глебова. На видео футболист едет в парикмахерскую на собственном автомобиле. За рулем он ответил на несколько вопросов, которые давно интересуют фанатов. У него спросили: чем атмосфера в "Ростове" отличается от других российских клубов?

- Тем, что в команду набирают людей не только по футбольным качествам, но и по человеческим. Смотрят, как ведет себя человек. Берут, если и в спортивном плане порядочный, и в быту, - признался Глебов.

Пресс-секретарь спросил, почему Данил решил пойти на такой необычный шаг и все таки покрасил бороду в цвета клуба. На, что Данил рассказал историю, которая с ним приключилась на тренировке.

- Ко мне подошел Роман Еременко и в шутку сказал, что я забью свой первый гол в 2028 году. Наверное своим обещанием я хотел обозлить самого себя, - сказал футболист "Ростова".

Так или иначе, но обещание он сдержал. Теперь самая узнаваемая борода «Ростова» превратилась в настоящий флаг, символизирующий клуб. Скорее всего с желто-синей бородой он выйдет на матч против "Динамо", который состоится уже завтра, 28 ноября в донской столице.

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