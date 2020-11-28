Жена вратаря ФК "Ростов" порадовала мужа и подписчиков откровенными снимками

Ксения Песьякова поделилась снимками с отдыха. Фото: аккаунт Ксении Песьяковой в Инстаграм

Жена голкипера ростовского футбольного клуба Ксения Песьякова в преддверии игры "Ростов" - "Динамо" порадовала своих подписчиков и супруга в их числе откровенными снимками с отдыха.

Девушка сейчас с двумя детьми отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. В своем аккаунте в соцсети Инстаграм красотка выложила несколько соблазнительных снимков с отдыха. Практически на всех жена голкипера желто-синих похвасталась своими упругими выдающимися формами. На каждой из фотографии Ксения представала в новом купальнике: розово-оранжевый, небесно-голубой и белоснежный.

Фото: аккаунт Ксении Песьяковой в Инстаграм

Подписчики, разумеется завалили девушку комплиментами. Свой лайк под фотографиями оставила и подруга Ксении, жена главного тренера ФК "Ростов" Дарья Карпина.

"Куколка", "Повезло с женой футболисту", "Фигурка у тебя - огонь!", "Принцесса", "Шикарная! Как муж отпустил без него?", "Сколько же в тебе нежности", "Ослепительная", - высказались подписчики Песьяковой.

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