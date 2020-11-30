Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 30 ноября 2020: число зараженных превысило 40 тысяч

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 ноября 2020 года. Фото: архив "КП"

По состоянию на 30 ноября в Ростовской области выявили еще 334 случая заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, заболели более 40 тысяч человек. Есть и положительная динамика: так за последние сутки выздоровели 308 жителей, а всего - свыше 32 тысяч.

Большинство случаев заражения, как обычно, выявили в Ростове-на-Дону. За ним идут крупные города области: Новочеркасск, Таганрог и Новошахтинск. На данный момент лечение в стационарах получают 2130 пациентов. Среди них в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ - 161 человек.

За минувшие 24 часа в результате заражения скончались еще 15 пациентов. Это восемь женщин в возрасте от 62 до 84 лет, а также семеро мужчин - от 38 до 80 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания, что могло спровоцировать осложнения в ходе болезни. Таким образом, за все время пандемии на Дону скончались 1326 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 25149 жителей. Всего врачи обследовали более 122 тысяч.

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