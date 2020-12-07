Лютые холода и ураганный ветер ожидают ростовчан в первый день новой рабочей недели

Лютые морозы ударили по донской столице Фото: Евгения ГУСЕВА

Крайне холодный понедельник ожидает ростовчан. Температура воздуха будет опускаться все ниже и ниже, а холодный восточный ветер будет только лишь усиливаться. Горожанам советуют держаться подальше от аварийных деревьев и слабо закрепленных конструкций.

В утренние часы будет особенно холодно - от минус 9 до минус 11 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 5 до минус 9 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от минус 6 до минус 7 градусов. В понедельник, 7 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода, но иногда солнце все-таки будет проглядывать из-за туч. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 14-16 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 768-769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 48 до 80 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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К вечеру возможен дождь.

АЛЛО!

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