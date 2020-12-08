"Запись — на месяц вперед": лучший донской Дед Мороз рассказал, как отмечают Новый год в пандемию коронавируса

Дмитрий работает Дедом Морозом уже много лет. Фото: соц. сети героя публикации

Приближается главный праздник нашей страны - Новый год. К этому дню каждый из нас готовится заранее: закупает украшения, подарки, готовит к столу угощения и, конечно, выбирает елку - главный атрибут праздника. Ко многим в дома приходит и сам Дедушка Мороз. Дети стараются удивить бородатого волшебника, показать свои таланты и умения.

Однако в этом году в празднование внесла свои коррективы пандемия коронавируса. Многие массовые мероприятия отменены, остается довольствоваться малым.

«ОЖИДАЕМ БОЛЬШОЙ НАПЛЫВ»

Дмитрий Девятов из Новочеркасска, уже несколько лет подряд получает титул лучшего Деда Мороза Ростовской области. Дмитрий работает вместе со своей супругой, которая исполняет роль Снегурочки. Так продолжается уже больше 10 лет.

У них есть даже своя избушка-резиденция в одном из городских парков, там же питомник, где есть белки, кролики, зайцы, еноты и лошади.

Идея заняться новым для себя делом семья решила после того, как столкнулась с «обдираловкой» в Ростове-на-Дону. Родители хотели отвезти своего маленького сына на представление к Деду Морозу, который запросил космическую цену за услугу. Тогда-то и пришла идея самостоятельно заняться этим делом. Каждый год Дмитрий вместе с женой облачаются в сценические костюмы и устраивают представление для детей.

Он рассказал и об особенностях работы в этом непростом году.

- Из-за того, что сейчас никаких массовых представлений не проводится, мы ожидаем большой наплыв. Люди уже записываются на месяц вперед, - говорит опытный волшебник.

ТРЕХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ИСПОЛНИЛА ТАНЕЦ ЖИВОТА

Как признается житель Новочеркасска, в последнее время дети стали еще талантливей.

- В прошлом году меня поразило, что никто из ребятишек не рассказал один и тот же стишок, - вспоминает Дед Мороз со стажем. - Кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то танцует. Одна 3-летняя девочка нас очень удивила, когда исполнила танец живота в восточном стиле.

По его словам, из-за ограничительных мер, введенных в области программа претерпела вынужденные изменения. Если раньше она была рассчитана сразу на нескольких детей, то в этом году работать придется с каждым по отдельности, чтобы не провоцировать большого скопления людей.

И, конечно, главное условие — безопасность, посетители должны быть обязательно в масках.

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