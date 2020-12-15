ФК «Ростов» - ФК ЦСКА 17 декабря: прогноз на матч

Сейчас идут тренировки перед игрой. Фото: ФК "Ростов"

Уже в этот четверг, 17 декабря состоится главный матч декабря для донской команды. На стадионе «Ростов-Арена» южане встретятся с одной из лучших команд Премьер-лиги на данный момент – ЦСКА. Старт назначен на 20:00.

Букмекеры уже сейчас пытаются понять, кто возьмет верх в предстоящем матче и активно принимают ставки на исход. Стоит сразу отметить, что однозначного ответа у аналитиков на вопрос, как будут развиваться события на поле, пока нет.

СОСТОЯНИЕ КОМАНД

Чтобы понять, кто является фаворитом, необходимо проанализировать состояние обеих команд. В этом сезоне «Ростов» никак не может стабилизировать состав, о чем постоянно напоминает главный тренер Валерий Карпин. Талантливые и яркие игроки имеются, вот только многие из них травмированы. Из-за проблем со здоровьем в матче против ЦСКА не смогут принять участие Павел Мамаев, Кенто Хасимото – ключевые игроки центра. К счастью для южан, на поле выйдет Матиас Норманн, Роман Еременко и Хорен Байрамян.

Постепенно в состав подтягиваются и совсем молодые спортсмены, среди которых Тугарев. Именно он положил мяч в сетку ворот со стандарта в последнем матче против «Ахмата».

Статистика побед и поражений тоже нестабильна. В последних пяти матчах ростовчане проиграли ЦСКА, обыграли казанский "Рубин", московские "Спартак" и "Динамо", а затем необъяснимо проиграли одному из аутсайдеров РПЛ "Уфе".

Москвичи в свою очередь показывают игровой спад в последние несколько недель. Уже на протяжении шести матчей команда Виктора Гончаренко не может победить во всех турнирах, упустила лидерство в РПЛ и бесславно покинула Лигу Европы. Последняя игра против «Урала» также оказался не из легких. Команды выступили на равных, встреча закончилась со счетом 2:2.

ПРОГНОЗ

Некоторые эксперты с осторожностью определяют фаворита встречи. Одни считают, что более высокий класс и мастерство московских футболистов сделает игру, другие ставят на хозяев в силу того, что они играют на родном стадионе.

Одно можно предсказать точно: обе команды умеют играть в обороне, однако «Ростову» трудно создавать интересные моменты в атаке. Проблемы с реализацией - общие для соперников. Однако ЦСКА с этим справляется немного лучше. В любом случае нас ждет открытый футбол и большое количество голов.

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