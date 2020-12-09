"Помогите мне, сердце не выдерживает!": видео с задыхающейся бабушкой прокомментировал главврач ростовской больницы

Главврач больницы объяснил, чем, по его мнению, вызваны жалобы пациентки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в сетях появилось видео, которое вызвало бурную реакцию интернет-общественности. Люди были шокированы, увидев, в каких условиях лечатся рядовые ростовчане. Городские СМИ опубликовали критические тексты, неравнодушные пользователи сети высказали свое недовольство, многие требовали разобраться в ситуации.

Действо ролика проходит в инфекционном отделении ростовской больницы №7. Одна из пациенток - 83-летняя бабушка. Пенсионерка лежит на койке и неустанно зовет на помощь. Ее снимает девушка, находящаяся с ней в одной палате. Она комментирует все происходящее, не стесняясь в выражениях, признается, что такая ситуация продолжается уже третий день.

Несчастная пенсионерка стонет, задыхается и кашляет. В отчаянии она несколько раз повторяет "помогите, мне плохо", но реакции не следует. Ее пытается успокоить автор ролика. Девушка говорит, что она уже позвала врачей и рассказала, в каком состоянии находится возрастная пациентка. Вот только помощь пришла не сразу...

В конечном итоге девушка разворачивает камеру на себя и высказывается о происходящем.

- Это ужас просто. Я не сплю уже третий день. Когда говорят, что происходит в больнице - это не сказки. Людям реально не помогают, - признается ростовчанка.

Впрочем, по словам врачей, ситуация обстоит немного иначе. Мы связались с главным врачом 7-ой больницы Александром Ширановым. Он считает, что ситуация преувеличена. Как выяснилось, у 83-летней бабушки не выявили коронавирус, тест показал отрицательный результат. Сопутствующие заболевания осложняют ход лечения.

- В то время, когда сняли видео, у нас был приемный день - поступали очень много больных. Персонал постоянно пытался ей помочь, ставил концентратор кислорода, чтобы ей было легче дышать. Но когда медики уходили, она снимала маску. Объективные показатели не говорили, что ей становится хуже, - поясняет Александр Борисович.

Он добавил, что жалобы пациентки не совсем соответствовали состоянию ее здоровья. Понятно, что женщина в возрасте, ей тяжело дается не только лечение, но и само пребывание в больнице. Никто не знает, с кем и как проживает пенсионерка.

- Соседки, которые были рядом, не могли отдыхать. Мы решили этих пациенток перевести в чистую зону, разделить их с бабушкой. Для бабушки мы создали другие условия, перевели ее в другую палату, - добавил главный врач больницы.

По его словам, кадровых проблем в медицинском учреждении нет. При этом выделить для каждой палаты по несколько человек просто невозможно. Между тем, за все время пандемии в больнице помогли более 2,5 тысячам пациентов. Среди них были и пожилые, и молодые люди, отметил главврач.

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