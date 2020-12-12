Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 декабря 2020 года: число зараженных приближается к 44 тысячам человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 386 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 12 декабря прирост за сутки - 386 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразился 43 921 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 386 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 250 человек. Врачи не смогли спасти жизни 1 599 дончан. Выздороветь удалось 35 535 заболевших. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1045. Коэффициент распространения инфекции – 1,1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 38 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (142), Орловском (14) районе, Кашарском (13), Миллеровском (13), Сальском (13), Тарасовском (13) районах, Азове (12), Верхнедонском (10), Заветинском (10), Шолоховском (10) районах, Волгодонске (9), Новошахтинске (9), Мясниковском (9), Чертковском (9) районах, Гукове (8), Константиновском (8), Неклиновском (8), Целинском (8), Белокалитвинском (7) районах, Звереве (5), Каменске-Шахтинском (5), Новочеркасске (5), Зимовниковском (5), Песчанокопском (5), Цимлянском (5) районах, Батайске (4), Таганроге (3), Шахтах (3), Веселовском (3), Волгодонском (3), Зерноградском (3), Азовском (2), Багаевском (2), Боковском (2), Красносулинском (2), Морозовском (2), Аксайском (1), Кагальницком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 32,9 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,6 % - от 46 до 65 лет, 17,1 % - от 66 до 79 лет, 8,6 % - старше 80 лет, 1,8 % - дети. В стационарах содержатся 2 367 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 15 женщин, 51, две по 62 года, две по 69 лет, 70, 71, 74, две по 79 лет, 81, две по 82 года, 83, 85 лет, и 11 мужчин – 49, 52, 55, 69, два по 72 года, 73, два по 74 года, 80, 84 лет все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 28 265 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 99,65 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 127,92 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 500 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 242,06 тысячи исследований.

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