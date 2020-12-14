Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 декабря 2020 года: число зараженных в сутки продолжает расти

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 391 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на 14 декабря прирост за сутки - 391 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 44 688 человек. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 391 новый случай заболевания. В тяжелом состоянии находится 231 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 653 дончан. Выздороветь удалось 35 888 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1063. Коэффициент распространения инфекции – 1,1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 42 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (137), Шахтах (26), Каменске-Шахтинском (22), Новочеркасске (21), Сальском (18) районе, Новошахтинске (17), Батайске (16), Таганроге (12), Тарасовском (12), Семикаракорском (11), Аксайском (10), Миллеровском (10), Неклиновском (10), Белокалитвинском (9), Кашарском (7), Красносулинском (5), Зимовниковском (4), Каменском (4) районах, Гукове (3), Звереве (3), Веселовском (3), Матвеево-Курганском (3), Песчанокопском (3) районах, Волгодонске (2), Донецке (2), Милютинском (2), Морозовском (2), Мясниковском (2), Цимлянском (2) районах, Азове (1), Азовском (1), Багаевском (1), Верхнедонском (1), Егорлыкском (1), Заветинском (1), Зерноградском (1), Мартыновском (1), Орловском (1), Пролетарском (1), Родионово-Несветайском (1), Советском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,9% - от 46 до 65 лет, 17,1% - от 66 до 79 лет, 7,9% - старше 80 лет, 3,6% - дети. В стационарах содержатся 2 486 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали восемь женщин, 51, 56, две по 73 года, 75, 83, 84, 85 лет, и 19 мужчин – 35, 43, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, три по 74 года, 75, 79, 81, 84, 85, 87, 94 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 28 912 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 100,18 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 129,09 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 10 126 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 262,06 тысячи исследований.

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