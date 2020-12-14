Пасмурная и облачная погода ждет ростовчан 14 декабря

В Ростове с утра может пойти снег Фото: "КП" Архив

В донской столице продолжает бушевать сильный и холодный ветер, который изрядно осложняет жизнь горожан. Но, к счастью, стихнут хотя бы магнитные бури. Мороз будет держаться только до полудня, а затем значительно потеплеет

В утренние часы будет довольно холодно - от минус 1 до плюс 1 градуса, днем столбик термометра достигнет отметки в плюс 3 градуса. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 1 до плюс 2 градусов. В понедельник, 14 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, ранним утром местами возможен сильный снег, который потом сменится дождем.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 11-13 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 758 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 84 до 95 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Сильные магнитные бури утихнут только к середине дня.

АЛЛО!

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