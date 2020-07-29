2020-07-29T08:53:03+03:00
Общество

Высокая влажность и плохая видимость: какая погода ожидает ростовчан 29 июля

Вероятность дождя существует сегодня только с утра
Виктория Никитина
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Погода сегодня будет меняться в течение дняПогода сегодня будет меняться в течение дняФото: "КП" Архив
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Утренний дождь и вечерняя жара - резкие смены погоды ожидают ростовчан сегодня, 29 июля. Ветер обещает стихнуть практически до штиля, зато возрастет относительная влажность воздуха.

В утренние часы будет уже жарковато - +22...+24, днем столбик термометра достигнет отметки +26...+31. И совсем немного температура понизится вечером - +24...+29. Утром есть вероятность проливного дождя, ближе к полудню выпадение осадков закончится и установится просто облачная погода, а вечером из-за облаков и вовсе выглянет солнце.

Ветер сегодня сменит три направления: западное, южное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 6-13 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление составит 753-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 24 до 84%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Переменная облачность и сильный ветер ожидают ростовчан 27 июля.

Воздух прогреется до +30 градусов.

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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